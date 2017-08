[VIDEO] En pleine tempête de grêle, ce pilote réussit un incroyable atterrissage à l’aveugle

Ce pilote de ligne ukrainien a réussi l’impossible jeudi dernier. Alors que son Airbus A320, en partance pour Chypre était au bord du crash à plus de 1 300 mètres d’altitude, Alexander Akopov a réussi à poser l’appareil sur le tarmac de l’aéroport Atatürk, à Istanbul.



L’avion transportait 121 passagers et 6 membres d’équipage. Tous sont saufs.



Un orage de grêle avait causé des dégâts non négligeables à l’appareil, qui - en plein vol- avait perdu son nez. Les fenêtres du cockpit étaient devenus opaques sous les impacts des grêlons.



Malgré ces avaries, Alexander Akopov a réussi l’exploit de faire atterrir l’appareil sans aucune visibilité.