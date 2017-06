[VIDEO] Dominique Fournel est sorti de sa garde à vue

Placé en garde à vue depuis mardi matin, le conseiller régional chargé des Grands Chantiers, Dominique Fournel, est sorti de sa garde à vue peu après 22h20. Il n'a pas souhaité s'exprimer face à la presse.Les auditions dans le cadre de l'enquête préliminaire pour favoritisme et corruption, destinée à éclaircir les conditions d'attribution des marchés publics du chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) avaient débuté mardi matin. En plus de Dominique Fournel, trois cadres administratifs de la Région avaient été placés en garde à vue.Stéphane Brossard, représentant d'Eiffage lors de l'attribution des marchés, a été entendu mardi en tant que témoin par les enquêteurs et est ressorti le soir-même. D'autres personnes ont été entendues dans ce dossier, mais en qualité de témoins : Thierry Robert, Michel Allamèle, Karine Nabénésa mais aussi Roger Georges (SBTPC).Pour rappel, le chantier de la Nouvelle Route du Littoral, d'un montant estimé par la collectivité régionale à 1,6 milliards d'euros, avait été attribué au groupement Bouygues-Vinci au détriment du groupe Eiffage, qui avait par la suite déposé un recours contre le vainqueur de l'appel d'offres. Les pourvois du groupe Eiffage avaient été rejetés le 5 mars 2014 par le Conseil d'État L'enquête sur les conditions d'attribution du marché de la NRL avait été ouverte localement en 2014 par le parquet de Saint-Denis suite à un courrier anonyme. Le président de Région, Didier Robert, tout comme son vice-président et président de la commission d’appel d’offres Dominique Fournel, ainsi que des cadres administratifs avaient été entendus en février 2015.En avril de la même année, l’enquête a été reprise par les magistrats du parquet national financier.En octobre 2015, des perquisitions seront menées aux domiciles de Didier Robert, de Dominique Fournel et de Jean-Louis Lagourgue, mais également à la Région Réunion et dans les locaux du groupement Bouygues-Vinci et GTOI-SBTPC.Une nouvelle descente des gendarmes interviendra en septembre 2016 à la Région. Suite à cette perquisition, la Région Réunion avait indiqué dans un communiqué "qu’elle se constituera aussitôt partie civile si une information judiciaire était ouverte."