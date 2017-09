[VIDÉO] Des dizaines de deux-roues pour le "Rodéo" de la Jamaïque

La première édition du rodéo organisé sur le circuit de la Jamaïque se déroule ce dimanche.Pour rappel, après les émeutes survenues au Chaudron, suite à un rodéo sauvage , la mairie avait souhaité discuter avec des jeunes en espérant renouer avec la paix sociale.L'échange a été fructueux puisqu'une association a depuis été créée, la Chadron Bike Family, pour la pratique du "cross bitume" de manière encadrée.Une cinquantaine d’adhérents ont donc l’occasion ce dimanche de tester les 200 mètres de piste devant des spectateurs qui sont aussi les bienvenus. Leurs motos arriveront en fourgon.Casques, blousons et gants minimum, assurés et adhérents de Chaudron Bike Family pour pouvoir profiter gratuitement de la journée de dimanche. Une gratuité possible car le foncier appartient à la mairie et peut donc être réquisitionné à tout moment.