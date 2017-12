[VIDEO] Découvrez les images du premier téléphérique urbain de la Cinor

Le tracé de cette ligne Chaudron, Moufia/Bois-de-Nèfles et d'environ 2,7 km s'appuiera sur cinq stations fera circuler en continu 46 cabines de 10 places assises, de 6 à 20 h en semaine.



Et ce au même prix qu'un ticket de bus de Citalis !



Le système a été envisagé de sorte à fluidifier les va-et-vient des passagers en période de pointe et à assurer un confort de voyage optimal aux heures de faible affluence.



"Innovant, séduisant, attractif…"



L'attente de la population pour ce projet est forte.



On en veut pour preuve que, lors des phases de concertation publique, 85% des personnes des personnes sollicitées ont conclu que "le projet est bon pour le territoire" et 75% ont relevé qu'ils allaient l'utiliser.



Près de 1000 avis ont été recueillis au travers des questionnaires et lieux d'exposition.



Ces contributions ont été analysées par un cabinet-conseil indépendant. Première conclusion ressortie de ces analyses : la population plébiscite ce nouveau mode de transport. Il a été considéré comme "innovant, séduisant, attractif…"



Pour les quartiers desservis mais aussi pour le rayonnement de l'Agglomération du Nord et plus largement de La Réunion, il s'agit bien d'un plus en termes d'aménagement.