[VIDÉO] Découvrez le nouveau cheminement passagers de l'aéroport Roland Garros

Les passagers au départ de l’aéroport Roland Garros suivent un nouveau circuit à compter de ce mardi 12 septembre. Visitez avec notre journaliste ce nouveau cheminement !



Les passagers sont désormais dirigés vers l'escalier qui mène au niveau 2 (au 1er étage) de l’aérogare où se dérouleront dorénavant les contrôles de police et de sûreté. Mi-octobre, se sont des escalators côté Est de l'aérogare qui mèneront à une salle d'attente publique et les contrôles de police. Place ensuite au nouvel espace duty-free.



Nouveau duty-free sur 650 m2



Toujours sous l’enseigne Aelia Duty Free, la boutique jusqu’alors située dans la salle d’embarquement a vu sa surface multipliée par 2,5. Elle s’étend désormais sur 650 m2 et a été aménagée de manière traversante. Tabac, alcool, parfums et bijoux mais également un coin Isautier et Fnac. Des escaliers mènent ensuite au rez-de-chaussée, à l'ancienne sale d'embarquement.



Dans la salle d’embarquement, les passagers retrouveront la librairie, la boutique artisanale, la bijouterie Kalidas et le kiosque de produits locaux Soleil Réunion. La boutique duty-free sera remplacée par une boutique Pardon. Et un bar ainsi qu'un restaurant s'ajouteront aux commerces.



Coût total des aménagements: 8,5 millions d'euros.