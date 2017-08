Mail La grande Une [VIDEO exclusive] Chaudron: Les jeunes attaquent un magasin de GSM, le gérant utilise des gaz lacrymogènes

Le calme semble être revenu ce soir au Chaudron après une émeute qui a débuté en fin d’après-midi. Mais un peu avant 19h30, environ 200 jeunes ont attaqué le magasin Allo.com, spécialisé dans la téléphonie et situé avenue Leconte de Lisle, à côté de la pizzeria "Mr Pizza".



Ils ont attaqué les rideaux métalliques de la vitrine à coups de barre de fer, ont brisé les vitres et sont rentrés dans le magasin pour se servir en téléphones dernier cri.



Sur les 200, tous n'ont pas pu rentrer et attendaient à l'extérieur que leurs camarades sortent pour entrer à leur tour choisir leur modèle préféré.



Comme on le voit sur notre vidéo, c'est alors que le gérant du magasin est arrivé en voiture, ce qui a provoqué la fuite des pillards.



Selon certains témoignages, le gérant aurait utilisé une bombe lacrymogène pour mettre en fuite les jeunes.



Sur une de nos photos, on voit le gérant, debout devant les grilles, protégeant son magasin.



Il affirme avoir appelé les forces de l'ordre, qui ne sont pas intervenues. Pourtant, le commissariat du Chaudron est situé à environ 500m des lieux de l'attaque et une vingtaine de policiers stationnaient dans la cour, manifestement dépassés par les événements.



Plus tôt dans l'après-midi, ils avaient été pris à partie par les émeutiers et, devant l'avalanche de galets et la détermination des jeunes, ils avaient dû battre en retraite jusqu'au commissariat du Chaudron et laisser le Chaudron aux jeunes. On disait qu'ils attendaient des renforts, qui ne sont manifestement jamais arrivés.





Soe Hitchon - Pierrot Dupuy, Pierre Marchal et Rajeev Floricourt sur place



