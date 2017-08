[VIDEO] Baisse des contrats aidés: "Ils font des économies sur les plus pauvres"

Les associations de défense de contrats aidés montent au créneau. Un collectif a été reçu ce mardi 8 août à la préfecture de Saint-Denis pour dénoncer la baisse sévère du quota des contrats aidés pour le second semestre 2017 pour La Réunion, mais également sur le désengagement de l’État concernant le financement des contrats CUI-CAE.



La présidente de la plateforme AEV (association emplois verts), Brigitte Naze, demande à ce que l’État maintienne les contrats aidés au même titre que l'an dernier dans le secteur des emplois verts et qui font vivre plus de 10 000 personnes.



Pour le moment aucune décision n'a été rendue par les services de l'État. La pression ne faiblit pas puisqu’une manifestation pour le maintien de ces quotas d’emplois aidés est attendue dès mercredi matin devant les grilles de la Préfecture.





Ericka Basson - Ludivine Lasaone - SI sur place