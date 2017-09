[VIDEO] Arrivée du patrouilleur austral L'Astrolabe à la base navale du Port

Le patrouilleur polaire L'Astrolabe a rejoint ce jeudi 7 septembre 2017 son port d’attache, Port de la Pointe des Galets. Le navire avait quitté le 12 août dernier le port de Brest pour rejoindre son port-base. Son arrivée a été saluée par des tirs de canon et une parade nautique composée du Floréal et des vedettes de la SNSM.



"On a eu un très bel accueil des autres bateaux. Nous sommes ravis d'être là et de rejoindre nos familles qui se sont installées ici pendant notre absence. Nous avons hâte de découvrir cette belle île", a réagi le capitaine de frégate François Tristyn, commandant de l'équipage B du navire.



L'Astrolabe est un "navire polyvalent", a souligné Cécile Pozzo Di Borgo, préfet des Taaf, présente pour l'occasion. "Il vient succéder à l'Albatros et à l'ancien Astrolabe". Il effectuera deux types de missions : du transport de fret et de passagers entre l’Australie et la base scientifique Dumont D’Urville, située en Terre Adélie (avec quatre à cinq rotations sont prévues pendant l’été austral), et des missions défense de la souveraineté française dans les TAAF, de protection de l’environnement, de lutte contre les trafics illicites dans le sud de l’océan Indien ou encore de police des pêches.



Un hélicoptère peut s'y poser



"Je me réjouis de l'arrivée de ce navire, qui vient renforcer notre flotte et nous fait retrouver notre capacité de départ", a fait savoir le général Reignier, commandant supérieur des FAZSOI. "Cela nous permettra de dégager nos autre frégates pour les engager ailleurs, comme dans la lutte contre le trafic de drogue ou la piraterie".



Mesurant 72 mètres de longueur, le navire est capable d’atteindre la vitesse maximale de 14 noeuds (environ 26 km/h). Apte à naviguer dans un pack de glace de 70 cm d’épaisseur, il a été construit dans le cadre d’un partenariat entre, d’une part, la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ainsi que l’institut polaire français Paul-Émile Victor et d’autre part le ministère des Armées.



Par rapport à L’Albatros, L’Astrolabe dispose d’une capacité de fret multipliée par six. Le nouveau patrouilleur polaire dispose également d’une plateforme hélicoptère permettant l’accueil d’un hélicoptère civil IPEV de type Écureuil pour une mission logistique. Cette plateforme permet également l’accueil temporaire d’un hélicoptère militaire de type Dauphin ou Panther.



Le brise-glace, armé en permanence par la Marine, dispose d’un double équipage de 21 marins lui permettant d’assurer près de 9 mois de tâches en mer par an. Le navire partira dans un mois pour effectuer sa première mission.



Marine Abat sur place