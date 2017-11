A la Une ... [VIDEO] 1917-2017 : Le Shri Maha Kali Kovil de St-Denis fête son siècle d'existence

Le Shri Maha Kali Kovil de Saint-Denis fête son centenaire ! À cette occasion, l’association réunionnaise Siva Soupramanien organise du jeudi 23 au samedi 25 novembre plusieurs célébrations au sein du majestueux sanctuaire hindou du chef-lieu situé rue Maréchal-Leclerc.



Créé officiellement en 1917 et dédié à ses débuts au dieu Shiva, le kovil (temple) dionysien a connu plusieurs évolutions, tient à rappeler son président, Daniel Minienpoullé. "Grâce aux archives internes du temple mais aussi extérieures, nous avons des traces écrites qui confirment la présence d’un lieu de culte hindou à l’actuel emplacement du kovil bien avant 1917. Mais nous avons choisi cette année, il fallait un marqueur", explique le responsable religieux.



Avant de prendre sa forme actuelle, le Shri Maha Kali Kovil était au tout départ un tout petit kovil en tôle dédié au dieu Shiva. Il connaît sa première grosse évolution architecturale en 1956 lors de sa consécration à la déesse Kali, après l’extension du terrain et la construction d’un deuxième temple. Il connaît une grosse rénovation en 1996, passant d’un style indo-créole à un caractère dravidien plus affirmé. L’inauguration de la porte du temple vers le nord en 2012 est la dernière touche architecturale apportée à l’édifice religieux.



La célébration de ce centenaire sera prétexte à plusieurs conférences et expositions évoquant l’histoire et l’architecture du temple, avec plusieurs temps forts. Le premier aura lieu le vendredi 24 novembre avec l’inauguration de deux plaques commémoratives à la mémoire de tous ceux qui ont travaillé sur ce temple depuis 1917, date de sa création, suivi de l’exposition Kalou, Koylou - Mourti, Kovil : du sans forme aux formes, héritages hindous et tamouls partagés, qui apportera notamment un éclairage sur le travail fourni par les tailleurs de pierre sur les statues de divinités.



Le second temps fort de ce centenaire aura lieu lors de sa clôture le samedi 25 novembre, avec la conférence Koylou, Kovil : le sacré hindou - dimensions culturelles tamoules et sociales, qui expliquera en présence de plusieurs intervenants et spécialistes de l'hindouisme, l’utilité et la fonction d’un temple hindou. Un concert de musique sacrée sera ensuite donné en fin de journée.



