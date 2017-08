Unsa police sur les émeutes au Chaudron: Un manque de "moyens humains et matériels"

Le scénario se répète inlassablement de semaine en semaine.



Défilés de deux roues, courses de motos sur des voies ouvertes à la circulation, le risque d'accident et de mise en danger de la vie d'autrui est évident de part ce type de comportement.



Les policiers interviennent à juste titre pour sécuriser le secteur.



S'ensuit un déchainement de violences avec des jets de galets en direction des véhicules de police, les forces de l'ordre qui n'ont d'autre choix que de riposter par des moyens de dispersion adaptés.



Les policiers sont une nouvelle fois en première ligne face à des évènements illicites organisés et annoncés sur les réseaux sociaux.



Il est urgent de mettre en place des dispositifs et des actions fermes avec des moyens humains et matériels conséquents afin d'enrayer ces rodéos sauvages qui à terme pourraient engendrer un drame.



L'Unsa police apporte tout son soutien aux fonctionnaires de police intervenants dont le professionnalisme et l'abnégation n'est plus à démontrer.