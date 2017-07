Unsa Police : "Peine de prison ferme et tolérance zéro pour les auteurs de violences envers les policiers"

Alors qu'ils effectuaient un contrôle routier, des policiers ont été pris à partie ce jeudi dans la rue Léo Lagrange au Port. Le contrôle d'un cyclomotoriste récalcitrant en défaut d'assurance a dégénéré. D'autres jeunes de la cité Titan se sont alors rassemblés et opposés à l'immobilisation du scooter. l'étrangler avec un tuyau d'arrosage . Les fonctionnaires de police ont également essuyé des jets de galets et "un adjoint de sécurité a pris deux coups de poing au visage", dénonce l'Unsa Police. "Pour se dégager, les policiers ont voulu utiliser un container lacrymogène qui s'est avéré inopérant car défectueux".Face à ce nouvel épisode de "déchainement de violence", "force est de constater que les semaines se suivent et se ressemblent. Saint-Pierre, Le Port, Saint-André, Saint-Denis, toutes les circonscriptions sont concernées par une recrudescence de la violence", déplore l'Unsa Police."Peine de prison ferme et tolérance zéro à l'encontre des auteurs de violences envers les policiers", la position réitérée du syndicat est ferme.Le syndicat qui rappelle dans un communiqué que le Port, " avec une augmentation de 16 % de la délinquance en 2016, cette commune nécessite une attention particulière en terme de renforts, un nouveau commissariat permettant de renforcer les moyens humains est une nécessité absolue dans le cadre de la prochaine programmation immobilière du Ministère de l'intérieur"."L'Unsa Police apporte son soutien aux collègues blessés et leur souhaite un prompt rétablissement".