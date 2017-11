Université de La Réunion: Projection-débat sur les violences intra-familiales

Dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes, le pôle Egalité de l'Université de La Réunion propose un visionnage de court-métrage, suivi d'un débat, (sous l'égide de Ludivine Royer Vice-Présidente en charge de l’Égalité femmes-hommes et de la prévention des discriminations, et en présence du CEVIF).



Le film, intitulé "Tangente", a été réalisé par Julie Jouve, qui sera présente pour l'occasion. Le rendez-vous est donné de 18h à 20h dans l'amphithéâtre OTTINO, UFR Lettres et Sciences humaines (entrée libre dans la limite des places disponibles)



"Tangente", c'est l'histoire de Florie, jeune maman réunionnaise qui participe pour la première fois à la Diagonale des Fous. Pendant trois jours, elle est décidée à aller au bout d'elle-même. Mais au-delà de l'amour du sport, c'est bien un sujet de société qui est abordé, celui des violences intra-familiales.



Le film a reçu le Prix du public du festival de court-métrage de Brest et fait partie de la sélection officielle pour le César 2018 du meilleur court-métrage.