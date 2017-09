Université de La Réunion: Jean-Luc Mélenchon visite l'amphithéâtre bioclimatique

Pour cette troisième et dernière journée de visite de Jean-Luc Mélenchon, il s’est rendu à l’amphithéâtre bioclimatique de l’Université de La Réunion. Accompagné du député européen Younous Omarjee, de la députée insoumise Mathilde Panot et de Gilles Lajoie, vice-président du conseil académique, Jean-Luc Mélenchon a pu visiter l’université. Le leader de la France Insoumise a rappeler l’importance de "souligner les avancées", "et cet amphithéâtre en est une", a-t-il ajouté. Gilles Lajoie a affirmé : "Pour l’attractivité de la fac, l’écocampus est nécessaire".



L’amphithéâtre de 550 places a été mis en service en 2014, sans climatisation avec une ventilation naturelle.



Jean-Luc Mélenchon a également rappelé la nécessité d’une passerelle entre l’enseignement général et technologique.



Bérénice Alaterre sur place.