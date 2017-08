Université: Ericka Bareigts présente l'égalité réelle aux étudiants en droit

Retour à la fac pour la députée Ericka Bareigts ce mardi. À l’occasion de la journée d’étude sur la loi relative à l’égalité réelle en Outre-mer à l’Université de La Réunion, l’ancienne ministre des Outre-mer, qui la porte, a échangé avec les étudiants de Master 2 droit public. La continuité territoriale, le droit au retour, le Small business act et la protection des produits locaux sont parmi les sujets abordés au long de la journée.



"L’heure n’est plus, pour les outre-mer français, à la recherche d’une égalité civique ou juridique qu’ils ont globalement acquise. Elle est à la revendication d’une égalité économique sociale, sanitaire, technologique ou bien encore culturelle avec l’Hexagone", lit-on dans la présentation de la journée.



Attentive ce matin lors des exposés de Jean-Philippe Payet, consultant en intelligence stratégique et ancien conseiller de la députée, et François Cafarelli, maître de conférences en droit public à l’université, Ericka Bareigts a ensuite reconnu la difficulté d’une telle loi pour les juristes mais a rappelé son importance.