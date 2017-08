"Universal Park": Événementiel Réunion n’aurait pas payé 50 employés

Ça fait deux semaines qu’ils attendent leur paye… Une cinquantaine de personnes demandent leur salaire suite à un contrat signé avec l’entreprise Événementiel Réunion. Ils ont en effet travaillé en tant que serveurs, caissiers, manutentionnistes, etc, pour l’évènement "Universal Park" à la Nordev du 21 au 30 juillet dernier. Ils devaient être payés le 10 août mais attendent toujours.



"Et ce n’est pas faute de relancer en permanence vos services ! Après plusieurs appels et mails sans réponses, nous avons dû vous envoyer un courrier recommandé pour que votre société daigne enfin nous répondre. Comme quoi votre messagerie électronique fonctionne correctement, nous avons était informé par mail que vous êtes désolé, vous ne pouvez pas payer les employés car on cite "l’événement n’a pas eu le retour escompté et nous rencontrons aujourd’hui des problèmes de trésorerie", explique le groupe dans une lettre ouverte au directeur Daniel Valliame.



Ils reprochent à l’entreprise d’avoir eu les moyens, "à raison de seulement 1000 entrées par jour minimum (et vous l’avez fait), multiplié par 10 jours et par 7,50 euros (tarif d’entrée médian)" mais de ne pas avoir donné la priorité aux employés malgré le fait que "la première dépense d’une société doit être consacré aux salaires".