Union de la Droite : Nassimah Dindar mènera la liste aux sénatoriales

L'Union de la droite (plateforme UDI-LR-Objectif Réunion) devait se réunit ce mardi matin afin d'annoncer sa liste aux élections sénatoriales. Une réunion qui a finalement été reportée.Didier Robert, Jean-Paul Virapoullé, Joseph Sinimalé, Michel Fontaine, Nassimah Dindar et Jean-Louis Lagourgue... Les élus de la droite et du centre s'étaient donné rendez-vous lundi soir à Saint-Paul afin de peaufiner leur stratégie.Ils ont ainsi décidé de s'unir pour cette élection. Comme nous vous l'annoncions dimanche, une liste unique sera présentée , menée par Nassimah Dindar, suivie de Jean-Louis Lagourgue, Viviane Malet et Michel Fontaine. Une information qui sera confirmée cet après-midi lors d'une conférence de presse.



