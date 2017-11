Unesco: L'état des pitons, cirques et remparts jugé très préoccupant

"Si des résultats encourageants ont donc bien été enregistrés dans ce domaine (prévention, lutte), l’ampleur de la vague d’invasion, l’insuffisance des moyens alloués et les besoins de renforcement de la gouvernance et de la coordination de la lutte contre les invasives aboutissent in fine à une détérioration progressive en voie de généralisation, que certaines catastrophes comme les incendies de 2010 et 2011 ont encore amplifiée", indique l'IUCN.



Selon cette note, la stratégie d'action du gestionnaire -dont "la réponse et l'engagement sont déjà très forts"- doit donc être "rapidement renforcée afin de pouvoir tenir compte dans ses priorités et modes d’action de l’ampleur croissante de l’invasion".



"Pour le futur, alors que la population humaine en pleine croissance de l'île continuera de poser des défis permanents et face à l’ampleur croissante de l’invasion, l’approche globale et collaborative dans la gestion du Bien nécessitera sans doute des décisions très difficiles", prévient l'IUCN.