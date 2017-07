Mail Communiqué Unef : "C’est l’heure de l’inscription à l’Université" Après les résultats du Bac, c'est pour certains l'heure de l'inscription à l'Université. L'Unef fait le point :





Suite à l’ouverture des sessions d’inscriptions, l’UNEF Réunion invite les nouveaux bacheliers ainsi que les étudiants à se rendre sur le site de la scolarité de l'Université



Il faudra suivre la procédure en ligne.



Les inscriptions se dérouleront sur le campus du Moufia au niveau de l’Espace de Vie Etudiante et au Campus du Tampon au niveau du bâtiment S de 8h à 12h et 13h à 16h du Lundi au Vendredi.



Il y a deux sessions d’inscription : la première commence aujourd’hui et continue jusqu’au 13 juillet et la seconde se déroule du 16 au 31 août 2017. Pour les premières inscriptions, la carte étudiante sera à récupérer sur place sur rendezvous suite à la pré-inscription en ligne.



Il est conseillé de venir accompagné des représentants légaux pour finaliser l’ensemble des démarches administratives et par la même occasion vous pourrez découvrir les différents aspects de la vie universitaire comme par exemple les sécurités sociales étudiantes.



Pour les étudiants faisant leurs réinscriptions, quelques petites nouveautés cette année : ll est désormais possible d’envoyer le dossier par voie postale ou de le déposer sur place. La carte étudiante sera envoyée par voie postale. Vous trouverez également sur place une présentation des différents services de l’Université, une aide personnalisée en cas de première inscription en cas de problème d’inscription ainsi qu’un assistant web afin de vous guider dans les différentes procédures.



Cette année pour la licence les frais d’inscriptions, pour les non-boursiers, s’élèvent à 406,10€ (frais de sécurité sociale étudiante compris). En Master, ils s’élèvent à 478,10€. Les étudiants boursiers ne paieront que les 5,10€ de la médecine préventive sur présentation de la notification conditionnel de bourse du CROUS. (Détail des frais en PJ).



L’UNEF Réunion lance sa plateforme SOS INSCRIPTIONS en cas de problèmes de bourses, de logements, d’inscriptions ou des problèmes liées à admission post bac ! Contactez-nous par mail sur unef974@gmail.com avec vos numéro INE et numéro étudiant. Vous nous retrouverez également au niveau du village associatif afin de vous accompagner et de vous conseiller. Les résultats du baccalauréat sont un grand moment dans la vie d’un jeune et l’UNEF Réunion félicite l’ensemble des bacheliers 2017 ! Maintenant, c’est l’heure de l’inscription à l’Université.Suite à l’ouverture des sessions d’inscriptions, l’UNEF Réunion invite les nouveaux bacheliers ainsi que les étudiants à se rendre sur le site de la scolarité de l'Université http://scolarite.univ-reunion.fr/inscription/inscription-2017-2018/ Il faudra suivre la procédure en ligne.Les inscriptions se dérouleront sur le campus du Moufia au niveau de l’Espace de Vie Etudiante et au Campus du Tampon au niveau du bâtiment S de 8h à 12h et 13h à 16h du Lundi au Vendredi.Il y a deux sessions d’inscription : la première commence aujourd’hui et continue jusqu’au 13 juillet et la seconde se déroule du 16 au 31 août 2017. Pour les premières inscriptions, la carte étudiante sera à récupérer sur place sur rendezvous suite à la pré-inscription en ligne.Il est conseillé de venir accompagné des représentants légaux pour finaliser l’ensemble des démarches administratives et par la même occasion vous pourrez découvrir les différents aspects de la vie universitaire comme par exemple les sécurités sociales étudiantes.Pour les étudiants faisant leurs réinscriptions, quelques petites nouveautés cette année : ll est désormais possible d’envoyer le dossier par voie postale ou de le déposer sur place. La carte étudiante sera envoyée par voie postale. Vous trouverez également sur place une présentation des différents services de l’Université, une aide personnalisée en cas de première inscription en cas de problème d’inscription ainsi qu’un assistant web afin de vous guider dans les différentes procédures.Cette année pour la licence les frais d’inscriptions, pour les non-boursiers, s’élèvent à 406,10€ (frais de sécurité sociale étudiante compris). En Master, ils s’élèvent à 478,10€. Les étudiants boursiers ne paieront que les 5,10€ de la médecine préventive sur présentation de la notification conditionnel de bourse du CROUS. (Détail des frais en PJ).L’UNEF Réunion lance sa plateforme SOS INSCRIPTIONS en cas de problèmes de bourses, de logements, d’inscriptions ou des problèmes liées à admission post bac ! Contactez-nous par mail sur unef974@gmail.com avec vos numéro INE et numéro étudiant. Vous nous retrouverez également au niveau du village associatif afin de vous accompagner et de vous conseiller.



Zinfos974 Lu 150 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Lancement d'un prêt de développement outre-mer pour les entreprises Didier Robert et les députés de la plateforme de droite reçus par la ministre des Outre-mer