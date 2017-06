Une voiture-sono prend feu à Saint-Louis

La campagne à fond la caisse, et dans tous les sens du terme. Ces photos ont été prises mardi à Saint-Louis, et plus exactement à la Rivière Saint-Louis, terre d'une campagne électorale où les militants se donnent sans compter. A tel point que certains moteurs ont fini par chauffer. Et sérieusement chauffer.



Selon les témoins qui ont assisté à l'embrasement, l'étincelle ne serait pas venue du moteur de la voiture mais plutôt d'un court-circuit de l'ampli de la sono. Les occupants du véhicule et militants politique en tournée dans cette rue située sur la route de Cilaos, n'ont rien pu faire.



Les habitués des campagnes électorales savent aussi que les voitures-sono achetées par les candidats - qui se fournissent souvent dans des casses - sont la plupart du temps des voitures de deuxième voire troisième main..., décidément mises à rude épreuve sur les routes le temps de la propagande politique.



La deuxième photo a été prise quelques secondes après le premier cliché, raconte un témoin. Preuve d'un embrasement rapide et incontrôlable. Les voitures-sono n'ont plus que jeudi et vendredi pour cracher leurs décibels !