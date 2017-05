Une voiture fonce dans la foule à New York : un mort et une vingtaine de blessés

Le conducteur de la voiture serait un ex-militaire américain, avec un casier judiciaire mais apparemment sans motivations terroristes selon le maire de New York.



"L’enquête se poursuit", a-t-il cependant souligné, et les autorités "ont renforcé la présence policière à certains endroits-clé" de la ville, a-t-il ajouté.



Times Square est une des places les plus fréquentées au monde, avec ses théâtres, ses magasins et ses immenses panneaux publicitaires lumineux. Un incontournable pour les dizaines de millions de touristes qui visitent chaque année la métropole américaine.



L’incident est survenu peu avant midi, alors que des centaines de personnes y prenaient le soleil et que les employés travaillant dans les bureaux alentours convergeaient vers leurs restaurants favoris.



Une jeune femme a été tuée sur le coup et au moins sept des 22 blessés hospitalisés sont dans un état grave, ont indiqué les autorités.



La berline, après avoir foncé dans la foule, s’est arrêtée après avoir percuté un poteau de signalisation et a pris feu, mais l’incendie a été vite maîtrisé par les pompiers.



Le conducteur a été interpellé peu après. Il s'agit d’un citoyen américain de 26 ans, un ancien de l’US Navy. Il avait déjà été arrêté à deux reprises, en 2008 et 2015, pour conduite en état d’ivresse, et des "menaces" de nature non précisée en 2016.