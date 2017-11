Une statue crée la polémique dans une école catholique en Australie

La scène se déroule à Adélaïde en Australie dans une école catholique.



Selon les termes du directeur de l’école est en cause le caractère " potentiellement suggestif " de l’œuvre.



Dévoilée récemment à l’école Blackfriars Priory, la statue de Saint Martin de Porres, montre le religieux tendant un bout de pain à un jeune garçon.



Mais la position malheureuse de cet objet, en apparence anodin, prête à confusion et déchaîne les réseaux sociaux. Le directeur de l'école explique qu'il s'agit d'un problème d'interprétation des plans.



A plat, tout semblait bon et a été approuvé par la direction de l'école.



Lorsque la statue est arrivée en 3D, il a été considéré qu'il y avait un problème avec la position du pain par rapport au visage de l'enfant.



Le directeur de l'école a fait appel à un artiste local afin de modifier l'oeuvre et s'est excusé pour les inquiétudes et la publicité occasionnées par cette affaire.