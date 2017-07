Une solution d'urgence et provisoire pour les pompiers du Tampon

Compte tenu de la vétusté constatée des locaux de leur caserne actuelle, de leur inadaptation et des dégradations survenues récemment, les pompiers du Tampon ont dû trouver en urgence une solution d'hébergement.



Depuis près d'une semaine, ils avaient ainsi trouvé refuge sur la Place de la Libération, à la SIDR des 400, sous un chapiteau.



Sensible à leur situation, le Maire, André Thien Ah Koon, a répondu à leur sollicitation pour leur trouver un lieu moins exposé, avec des conditions d'hygiène décentes et correctes.

Une solution d'urgence et à titre provisoire devait en effet être trouvée compte tenu du délai nécessaire pour que le SDIS puisse entrer en possession des nouveaux locaux qu’il doit louer en attendant la construction d'une caserne définitive.



C'est dans cet esprit que le Maire et ses adjoints ont remis, ce jour, aux pompiers du Tampon les clés d'un local situé au stade Klébert Picard.



Soulagés, les pompiers ont exprimé leur gratitude au Maire de la commune et à son équipe.

Le Maire s'est engagé auprès des pompiers à oeuvrer avec le SDIS et le Conseil départemental pour accélérer la mise en oeuvre d'une solution pérenne.



Il est important que les pompiers du Tampon, dont l'activité est la 3ème en terme d'interventions sur l'île, disposent d'une caserne digne de leurs missions au service de la population.