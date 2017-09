Une sexagénaire tabassée à coup de barre de fer par son compagnon

Enième affaire de violence conjugale rapportée par le Jir ce matin.



Une sexagénaire a été tabassée à coup de barre de fer et son compagnon arrêté.



Les faits se sont déroulés mercredi dernier à Saint-Paul, dans la cité Chaussée Royale.



La victime a été transportée à l’hôpital gravement blessé et c’est elle même, à sa sortie qui a prévenu les forces de l’ordre. Elle souffre de plusieurs fractures du crâne et s’en est sortie avec 14 jours d’ITT.



L’homme, d’une soixantaine d’années se serait présenté chez elle une barre de fer à la main pour en découdre à propos d’un affaire de jalousie. Après des menaces de mort à l’encontre de sa victime, il est reparti sur son vélo. Ce sont les proches de la victime qui l'ont ensuite prise en charge.



Arrêté avant-hier, les gendarmes ont ouvert une enquête pour tentative de meurtre.