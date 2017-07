Une randonneuse évite le pire sur un sentier de Salazie

Les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne ont porté secours ce samedi à une femme en grand péril au niveau de Piton d’Anchaing dans le cirque de Salazie. La randonneuse, qui était en groupe avec deux autres personnes, a dérapé mais a pu se raccrocher à une branche, six mètres en contrebas.



Un réflexe qui lui doit probablement d'être en vie, relate ce matin le Journal de l'Ile. Elle n'a été que légèrement blessée au nez et au pouce et a été transférée à l'hôpital de Bellepierre en état de choc.