Une rando-yoga pour la journée mondiale de l’Environnement

Dans le cadre de la journée mondiale de l’Environnement, ayant pour thème "Connectez-vous à la nature", la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul et l’association Air Sport organisent au cœur de la Ravine Divon deux randos-yoga gratuites.



En compagnie d’un Écogarde de la Réserve et d’un professeur de yoga vous découvrirez tout d’abord toute la richesse floristique et faunistique ainsi que l’usage fait dans du Tour des Roches, puis prolongez la connexion avec la nature grâce à la yoga. Un moment unique pour tous les amoureux de la nature.



Où?

Date : Samedi 3 juin 9h00 et 13h30

Départ Passerelle de la Ravine Divon/Bassin Long sur le Tour des Roches.

Réservation obligatoire : 02 62 70 28 88 ou à reservation@reserve-etangsaintpaul.fr

Public : A partir de 8 ans.

Tarifs : Gratuit