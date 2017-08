Une pétition pour dire non à la baisse des contrats aidés

L'association Nou Lé Kapab a lancé une campagne de sensibilisation pour "dire non à la baisse des contrats aidés". Une pétition en ligne adressée à Emmanuel Macron , couplée à une version papier, est lancée. Parallèlement, des actions et des rencontres avec la population seront organisées dans les prochains jours."Le nombre de contrats aidés passera donc de 11 000 à 1800, à quelques jours de la rentrée scolaire et sans que les collectivités, les associations, les entreprises ne soient préparées à une telle baisse", indique la pétition qui estime que si "les contrats aidés ont atteint leur limite", "l'alternative doit être mise en place dans la concertation et dans un calendrier accepté par tous".Sont ainsi demandés le maintien du nombre de contrats aidés pour l'année 2017 ainsi que la mise en place d'une conférence extraordinaire sur l'emploi avec tous les acteurs "pour trouver une alternative durable, adaptée aux besoins de la population et un calendrier d'application".