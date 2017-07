Une pelleteuse désensable le port de Saint-Gilles

Depuis l'épisode de fortes houles du week-end dernier, plus aucun bateau ne sort du port de Saint-Gilles. En cause, des tonnes de sable charriées par la puissance des vagues.



Ce mardi matin, les services de la mairie ont commencé les travaux de désensablement le long de la digue à l’aide d’une pelleteuse. Hier, les plaisanciers et les professionnels du port s’étaient réunis pour demander l’intervention de la mairie de Saint-Paul.



À quelques mètres de là, le poste des MNS a également subi les conséquences de la houle. A tel point que la porte du garage du scooter des mers n’a pas résisté. A coups de pelle, les maîtres nageurs-sauveteurs ont dû déblayer 40 centimètres de sable qui avait envahi le local.