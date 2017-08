Une opération "Nou't Tout Dan La Mer" pour dire "Non" à l'interdiction des activités nautiques

Pour montrer "l’attachement profond" à l’océan, Océan Prévention Réunion (OPR), organise le dimanche 10 septembre 2017 à Saint-Gilles-Les Bains l’opération "Nou’t Tout Dan La Mer !".Cet évènement, basé sur le principe de "Tout le monde à l'eau" et publié sur la page Facebook d’OPR , "soutenu par les commerçants et la mairie de Saint-Paul", a été lancé pour dire "NON" à l’interdiction d’activité nautique dans de nombreux lieux de baignade sur les plages de l’île et protester contre un État qui "n'assure pas son rôle".Pour assurer la sécurité des baigneurs, OPR appelle les pêcheurs à venir avec leurs filets, fusils ou encore bateaux."Ne nous laissons plus aller au désespoir face à l’inacceptable, face à l’injustice, l’heure de la révolte a sonné", peut-on encore lire dans la publication.