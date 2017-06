Mail La grande Une Une nouvelle ruse déployée vendredi pour capturer le requin juvénile

Afin d’assurer la sécurité des baigneurs et des activités nautiques dans le lagon, ce vendredi 9 Juin débutera le nouveau protocole de capture du requin juvénile bouledogue observé régulièrement dans la passe de l’Ermitage.



Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) installera, si les conditions météorologiques le permettent, un enclos à serrure qui restera à demeure sur le sable tant que l’opération n’aura pas abouti.



Equipé d’une ouverture de 9m en forme d’entonnoir, l’installation est conçue pour diriger le requin directement dans un casier de 3m sur 2m.



Les mailles du casier sont suffisamment larges pour éviter la capture d’autres espèces de poissons, comme convenu avec la Réserve Naturelle Marine de La Réunion (RNMR).



La prise du requin juvénile bouledogue sera contrôlée chaque matin par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs du poste de surveillance de l’Ermitage, ces derniers étant chargés d’avertir le CRPMEM pour prélèvement et valorisation scientifique du requin après dissection.



Début mai, à l’appui des moyens technologiques de la ligue de surf, le CRPMEM avait déployé un dispositif de pêche au filet maillant pour encerclement.



Effarouché, le poisson n’avait plus été observé dans le lagon pendant une dizaine de jours. En parallèle de la définition d’un nouveau protocole plus efficace, une recrudescence d’observations a eu lieu depuis fin mai, notamment durant le week-end de Pentecôte.

Zinfos974 Lu 1400 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Les planteurs bloquent les usines du Gol et de Bois Rouge