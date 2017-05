Une nouvelle mouche menace les fruits et légumes à La Réunion

La Bactrocera dorsalis, une mouche des fruits, a été détectée à La Reunion pour la première fois par la FDGDON (Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles). C’est dans le cadre de la surveillance biologique du territoire dans les communes du Port, de Saint-Paul, de La Possession, de Sainte-Rose et de Saint-Joseph que la découverte a été faite.



Ces mouches sont nuisibles et s’attaquent aux fruits et légumes, les rendant non commercialisables. Les mesures d’un plan de lutte défini en 2012 ont été mises en place par la DAAF (Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), à savoir des mesures de surveillance renforcée : mise en place de pièges selon des densités établies par le plan de lutte dans des rayons de 500 à 2500 m autour des lieux de capture ; mesures de gestion par traitements hebdomadaires ciblés : application sur un support d’attractifs alimentaires couplés à un insecticide homologué dans un rayon de 500 m autour des foyers.



Tous peuvent contribuer à la lutte en demandant aux personnes qui possèdent ou gèrent des arbres fruitiers ou cultivent des légumes, de ramasser l’ensemble des fruits et légumes tombés au sol, de les enfermer hermétiquement dans un sac poubelle et de laisser ce sac exposé pendant au moins 15 jours au soleil en le maintenant toujours fermé. Passé ce délai de 15 jours, les résidus peuvent être compostés.



Un bilan de la situation phytosanitaire sera établi en juin.