Une nouvelle impulsion pour Réunion 1ère Radio

Eric Baraud, le directeur de Réunion 1ère, a réuni la presse ce matin pour dévoiler les nouveautés de la rentrée sur la radio.



Conscient qu'il faut renouveler en profondeur les basses de la radio pour mettre fin à une lente descente aux enfers -"je suis là pour casser certains codes"- il a mis en avant sa volonté de faire de Réunion 1ère une radio de proximité, "proche des Réunionnais", avec plusieurs directs par jour.



C'est à Eric Pérez, le directeur d'antenne, qu'il est revenu de décliner les moyens que Réunion 1ère a l'intention de mettre en oeuvre pour arriver à ses fins. La radio compte s'appuyer sur trois piliers, l'information, les invités et la musique.



Pour les journaux, la nouveauté résidera dans le mélange dorénavant d'informations locales, nationales et internationales. Et ce toutes les demi-heures, dès 5h du matin avec Cécile Thomas, Pascal Dornier et Bruce Régent.



Au total, ce sont 16 rendez-vous qui seront ainsi fixés aux auditeurs tout au long de la journée. Avec notamment un magazine quotidien, à 18h15. Avec un homme politique le lundi, le Club de la presse le mardi, etc...



Côté musique, les responsables de la radio semblent vouloir infléchir légèrement les choix musicaux pour mieux coller aux attentes des auditeurs. Pour l'heure, 1/3 de la musique diffusée est réunionnaise.



L'antenne ouvre tous les matins dès 4h avec la voix de la charmante Isabelle Hoarau dont le rôle est de servir de liant entre les journalistes et les différents animateurs sur le terrain : Prisca qui va à la rencontre des Réunionnais avec son micro mais également l'incontournable Yves Gruyer au guidon de sa moto pour faire le point qur le trafic routier.



Enfin, il faut saluer le courage de l'équipe de direction qui n'hésite pas à venir répondre aux questions, et parfois aux critiques, des auditeurs, en direct, le premier mercredi de chaque mois à 18h15.



Eric Baraud veut donner une nouvelle impulsion à sa radio. Rendez-vous dans les mois qui viennent pour voir si les Réunionnais adhèrent aux choix effectués.