Une nouvelle bretelle d’accès à la quatre-voies de St-André

En provenance de Champ-Borne et Terrain-Fayard, les automobilistes ont maintenant accès directement à la quatre-voies en arrivant depuis le chemin Lagourgue. Toute cette partie de la ville de Saint-André était jusqu’alors enclavée, malgré les nombreux passages aménagés directement sous la quatre-voies.



"C’est un ouvrage réclamé depuis longtemps par la commune. C’était une aberration que le chemin Lagourgue passe sous la quatre-voies sans la rejoindre. Nous livrons donc aujourd’hui le premier branchement d’un échangeur à quatre sorties et dont les travaux débuteront en 2019" précise Dominique Fournel, conseiller régional délégué aux grands travaux.



La bretelle de 500 mètres permet donc depuis ce matin aux Saint-Andréens venant du centre-ville ou du littoral d’accéder directement à la RN2.



Les travaux avaient débuté en juillet 2017, pour une enveloppe globale de 2 millions d’euros financés par la Région Réunion. Tout le réseau d’eau pluviales a également été refait dans le secteur en proie aux inondations en cas de fortes pluies.



Un échangeur à la Créssonnière



Ces travaux concernent une première tranche d’investissement de la Région pour la commune. En 2018, les travaux de création d’une bretelle similaire au niveau de la Cressonnière débuteront. Un parking de co-voiturage devrait également voir le jour.



"Nous répondons à un besoin de modernisation, de rééquilibrage dans l’Est par rapport à ces dernières années. Force est de constater que sur les dernières décennies, un retard a été engrangé et nous effectuons maintenant un rattrapage à pas forcés" conclut le président de Région, Didier Robert.