Une mère accusée d'avoir envoyé de l'argent à son fils en Syrie

Une mère a passé la nuit au Palais de Justice de Paris hier soir ; elle comparaissait pour "financement du terrorisme" et "complicité de violation de l’interdiction de sortie du territoire". Nathalie Haddadi, 42 ans, d’origine algérienne et habitant en France depuis 2003, aurait envoyé de l’argent à son fils Belabbas Bounaga, devenu djihadiste, pour l’aider à arriver en Syrie.



Il aurait quitté la France en 2015 après s'être radicalisé en prison à Strasbourg. L'homme de 21 ans est présumé mort depuis août 2016. Sa mère est accusée de l’avoir aidé à quitter le pays en dissimulant son passeport aux autorités, de lui avoir acheté un billet d’avion pour l’Algérie et de lui avoir versé plus de 2000 euros pour qu’il puisse se rendre en Syrie.



18 mois de prison ont été requis contre Nathalie Habbadi qui nie les faits. Elle dit avoir voulu "le sauver" en l’envoyant chez son père en Algérie. Le jugement sera rendu le 28 septembre prochain.