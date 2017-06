Une maison décente pour Daniella: Un nouvel appel à la solidarité lancé

La mère de cinq enfants est atteinte d’un cancer et vivait dans des conditions précaires à Saint-Gilles-les-hauts.

Grâce à la mobilisation de l'association "Ptit coeur" et la solidarité de près d'une centaine de personnes, le rêve de Daniela est en passe de devenir réalité Le gros oeuvre est aujourd'hui terminé, ne manque plus que quelques matériaux.Aurélien Centon, le président de l'association lance donc un nouvel à la solidarité . "Nous sommes à la recherche de pierres pour la fosse, mais aussi de matériels comme du carrelage, du crépi...". Des bonnes volontés seront également appréciées, ajoute-t-il.Aurélien Centon en profite également pour "remercier toutes les personnes et associations qui nous ont soutenues depuis la demande de permis". Physiquement fatiguée mais requinquée moralement, Daniella se réjouit de "laisser au moins un logement décent à ses enfants".