Une fillette manque de s'étouffer avec un hand spinner

Une jeune Américaine de 10 ans a échappé au pire le 13 mai dernier. La fillette a failli s’étouffer avec une petite pièce de son « hand spinner », un jouet qui fait fureur auprès des écoliers du monde entier.



C’est dans la voiture de la famille, en voulant nettoyer sa toupie, que la petite fille a avalé par mégarde l’un des anneaux en métal de la toupie, initialement vendue comme gadget déstressant pour les enfants souffrant d’hyperactivité



La mère de famille, Kelly Rose, en entendant sa fille s’étrangler et en la voyant baver, a tenté sans succès la manœuvre de Heimlich sur son enfant, avant de l’emmener aux urgences.



« Je me suis précipitée aux urgences où ils l’ont prise en charge pour l’empêcher d’étouffer. Ils avaient du mal à localiser l’objet étranger (…) et ils nous ont transférés d’urgence en ambulance à l’hôpital pour enfants du Texas », raconte la maman.



C’est finalement grâce à une radiographie que les médecins ont pu localiser l’anneau du « hand spinner », qui s’était logé dans l’œsophage de l’enfant. Il a pu être retiré sous endoscopie.