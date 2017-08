Mail La grande Une Une famille sous le choc après avoir reçu un projectile sur la quatre voies de St-Pierre





Les passagers du véhicule, qui circulaient dans le sens montant vers le Tampon, sont choqués mais n'ont pas souhaité être pris en charge par les pompiers qui se sont rendus sur les lieux.



Trois personnes se trouvaient à bord de la voiture : le chauffeur, sa femme et un enfant de 7 ans. C'est le conducteur qui a pris la pierre en plein thorax, mais qui n'a été que légèrement blessé.



Les policiers sont également sur place. Le véhicule, qui a pu être garé sur la BAU de la première bretelle de sortie située après le pont, va être remorqué par une dépanneuse.



Prudence dans le secteur.



(NB : Le conducteur lance un appel à témoins. Les personnes qui auraient assisté à la scène peuvent le contacter sur Le pare-brise d'un véhicule a été visé par une pierre alors qu'il circulait à hauteur de l'échangeur de la quatre voies entre Saint-Pierre et le Tampon ce mercredi soir, vers 20H. Le projectile aurait été lancé du pont qui enjambe la quatre voies, à hauteur du McDonald's - Boulevard Bank de Saint-Pierre.Les passagers du véhicule, qui circulaient dans le sens montant vers le Tampon, sont choqués mais n'ont pas souhaité être pris en charge par les pompiers qui se sont rendus sur les lieux.Trois personnes se trouvaient à bord de la voiture : le chauffeur, sa femme et un enfant de 7 ans. C'est le conducteur qui a pris la pierre en plein thorax, mais qui n'a été que légèrement blessé.Les policiers sont également sur place. Le véhicule, qui a pu être garé sur la BAU de la première bretelle de sortie située après le pont, va être remorqué par une dépanneuse.Prudence dans le secteur.(NB : Le conducteur lance un appel à témoins. Les personnes qui auraient assisté à la scène peuvent le contacter sur la page Facebook Radar 974



Zinfos974 Lu 15532 fois



Mail