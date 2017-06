Une famille perdue au Col des Boeufs

Une famille partie en randonnée sur le sentier du col des Boeufs, qui mène à Mafate par Salazie, s'est perdue et a dû passer la nuit dans la forêt. L'alerte a été donnée lundi soir vers 19 h. Les trois adultes et une enfant de 10 ans se sont écartés du sentier balisé et se sont retrouvés en difficulté à proximité d'une ravine.



La nuit tombée, impossible pour les secours de se rendre sur les lieux.



Ce mardi matin, les secouristes du PGHM transportés par l'hélicoptère du SAG ont décollé à 6h30. Sur place, ils ont retrouvé la famille saine et sauve qui malgré le froid a réussi à passer la nuit grâce à des vêtements bien chauds et un petit feu.



L'aventure des quatre randonneurs s'est donc terminée au petit matin. Ils ont été déposés sur le parking du col des Boeufs et ont retrouvé leurs proches inquiets.