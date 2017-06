Une "explosion" des agressions contre les policiers

Des policiers ont été agressés hier à Saint-André, pris à partie en centre ville suite au contrôle d’un individu suspect et ayant tenté de dissimuler une arme, et au Port, frappés dans le commissariat par deux cambrioleurs adolescents.



Ces faits surviennent quelques jours après l’agression des sept policiers au Port, vendredi dernier, par un individu qui donnait des coups de poing, jetait des pierres et proférait des menaces de mort.



Le syndicat Unité SGP Police FO dénonce "l'escalade des violences à l'encontre des policiers et réclame la peine maximale prévue par les textes contre les auteurs". Il parle d’ "explosion" des agressions et affirme qu’"il ne se passe pas une semaine dans qu’un policier ne soit agressé à La Réunion".