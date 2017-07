Une envie de griller une cigarette a l'origine de la pagaille à Gillot

Un passager d'Air Austral était présent en salle d'embarquement, donc une Zone Réservée dont l'accès est réglementé et dont l'entrée est possible soit par la possession d'une carte d'embarquement soit par le port d'un Titre de Circulation Aéroportuaire (TCA). Une fois passé les formalités de Police et arrivé dans cette salle d'embarquement, le passager ne peut plus ressortir sauf en cas d'irrégularité (vol annulé, etc).



Or ce passager a voulu fumer une cigarette avant de prendre son vol et a donc forcé une porte située au niveau Est de la salle et donnant sur le milieu extérieur. L'alarme s'est déclenchée, la police a été avertie et comme le niveau de sûreté n'était plus garanti (une porte ouverte dans une salle coupée de l'extérieur), la procédure exige que toute la salle soit évacuée, les embarquements des vols stoppés net (c'est ce qui est arrivé pour Air Austral qui a dû débarquer tous ses passagers déjà présents dans l'avion), et que les agents de sûreté fassent une fouille totale de la salle et des circuits d'accès à l'avion.



Du coup, les passagers ont dû ressortir de cette salle pour être fouillés à nouveau et garantir à nouveau le niveau de sûreté d'où la pagaille, accentuée par un manque de communication et de cohésion entre les différents et nombreux intervenants (Police de l'Air et des Frontières, l'exploitant de l'aéroport ARRG, l'entreprise qui effectue les contrôles de sûreté Réunion Air Sûreté, les Douanes etc)



Les compagnies et les passagers ont subi malheureusement ce manque d'organisation, en particulier ceux d'Air Austral qui ont subi plus de 2h de retard alors que c'était le vol long-courrier qui devait partir en premier comparé aux 3 autres compagnies.

Les solutions pour éviter ce genre de désagrément : 1/ arrêter de fumer 2/ créer une salle à l'air libre mais coupée de la zone publique pour permettre aux accros de la nicotine de fumer



3/ renforcer la cohésion et l'organisation des différents intervenants (mais ça ce n'est pas gagné)