Une deuxième personne décède du virus H1N1 à Maurice

Après un premier décès confirmé ce mardi après-midi par le ministre de la santé, un nouveau cas de décès lié à la grippe H1N1 a été recensé à l’île Maurice, annonce ce soir la presse mauricienne. Il s'agit d'un patient de 38 ans, admis à l'hôpital de Flacq depuis le 16 mai dernier après un voyage à Shanghai.



Le trentenaire, père de trois enfants, est décédé ce mardi après-midi. Plus tôt dans la journée, Anwar Husnoo, le ministre de la Santé, avait confirmé qu'un patient de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, était décédé après avoir contracté le virus H1N1. Cet autre patient, âgé de 59 ans, avait été admis à l’hôpital il y a 11 jours dans un état fiévreux.



Sa famille a révélé que leur proche était en très bonne santé. "C’est un départ soudain car il n’avait aucune complication de santé. Quand il a été admis, il avait une forte fièvre et les médecins soupçonnaient un cas de H1N1", ont-ils affirmé à DefiMedia. Trois jours plus tard, le diagnostic était confirmé.