Une députée LREM fait payer 119€ des visites guidées à l'Assemblée nationale

Pascale Fontenel-Personne, une députée de La République en marche (LREM), ne se satisfait apparemment pas de ses indemnités d'élue. Elle a décidé de se faire un peu d'argent de poche en organisant, via son entreprise de voyages touristiques, des visite guidées de l’Assemblée nationale pour la "modique" somme de 119 euros.



C'est Marianne qui a révélé que, dans la brochure de fin d’année 2017, la société de Pascale Fontenel-Personne propose entre autres voyages organisés, une visite de l’Assemblée nationale ! Deux sorties au palais Bourbon sont prévues les 12 octobre et 4 décembre prochains. Coût : 119 euros (par personne), comprenant un déjeuner dans la capitale. Ensuite, les participants pourront visiter l’Assemblée "en présence de [la] députée".



Contacté par Marianne, l’entreprise Access Tours assure que les voyages étaient "déjà organisés" avant l’élection de Pascale Fontenel-Personne. Problème, comme le rappelle l'hebdomadaire, ces visites sont courantes à l’Assemblée mais… elles sont toujours gratuites.



L’article premier du code de déontologie de l’Assemblée nationale est encore plus clair : "Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux‐mêmes ou leurs proches".



Cette pratique a déjà fait réagir certains députés. Le chef de La nouvelle gauche à l'Assemblée nationale Olivier Faure et l'élue de la France insoumise Clémentine Autain ont tous deux dénoncé ces visites guidées payantes. De son côté, François de Rugy, le président de l’Assemblée nationale a saisi la déontologue de la chambre basse, Agnès Roblot-Troizier.



La députée quant à elle explique dans un communiqué qu'elle n'a "rien à (se) reprocher". Selon elle, elle s'est mise en retrait de son entreprise et affirme que "le tarif comprend le trajet entre le Mans et Paris, le repas ainsi que les déplacements divers". Il n'a jamais été question selon elle, de faire payer l'entrée de l'Assemblée nationale, la visite étant gratuite.