Une chatte victime d'un tir à balles réelles : Trois semaines de plâtre pour "Minou"

Encore un cas de violence extrême envers les animaux… Après Doughy , qui a reçu la semaine dernière une décharge de plomb, une chatte, "Minou", a été victime la semaine dernière d'un tir par balle à Sainte-Marie. Touchée à la patte et hospitalisée tout le week-end, la pauvre chatte se remet peu à peu de ses blessures…Comme l'explique son propriétaire, "les médecins ont fait en sorte que la plaie ne s'infecte pas afin d'éviter l'amputation". "Pour l'instant, elle réagit bien à l'opération et à ses traitements d'anti-douleurs et d'anti-inflammatoires. Elle va rester avec nous durant sa convalescence et dans trois semaines, un bilan sera fait", ajoute-t-il.Ce dernier et sa compagne sont "sidérés" de voir que des individus "tirent par balles sur des animaux, dans un quartier où il y a en plus une école primaire, maternelle et une crèche !".Une plainte a été déposée par le couple à la gendarmerie. "Le gendarme nous a dit qu'il allait faire un signalement au procureur, qui décidera de l'ouverture d'une enquête ou pas", termine-t-elle.