Une cagnotte pour aider Éclaire attaquée par des chiens

La scène était plus que violente. Alors que Cynthia se trouve dans son appartement dans une résidence à Saint-Leu le 16 mai dernier, on vient lui prévenir que son chat est en train d'être attaqué par deux chiens. Elle sort, en panique, et découvre qu'il s'agit en fait de la chatte de sa voisine, entre les crocs de deux molosses. L'un tient sa tête dans sa gueule, l'autre la partie arrière de la pauvre bête. "Ils tiraient dessus comme un chewing-gum", raconte Cynthia.Sauvée de peu, Éclaire a été emmenée d'urgence chez le vétérinaire. Radios, perfusions, parages, sutures et plusieurs nuits en observation... Elle a subi une rupture ligamentaire sévère mais peut s'en sortir. D'où la détermination de son maître, Carol, qui voit qu'Éclaire a "envie de se battre". Il lui reste plusieurs opérations, dont une première au genoux.Les factures se multiplient mais Carol espère trouver un moyen pour payer. "1200 euros, environ", affirme-t-elle, factures en main.Pour aider Éclaire, vous pouvez faire un don sur le site Leetchi