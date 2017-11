Santé Une bactérie hautement résistante aux antibiotiques découverte au CHU Sud

L’information fait la une du Quotidien. Les mesures d’hygiène ont été renforcées au CHU Sud après qu’une bactérie "hautement résistante aux antibiotiques" a été dépistée sur un patient passé par l’établissement hospitalier, indique le média.



La bactérie Citrobacter freundii "a été décelée au service urologie" en septembre dernier et a été en contact avec 83 patients rapporte Le Quotidien, les exposants à un risque nosocomiale.



Cette bactérie, présente dans l’environnement et qui peut parfois atterrir dans notre flore intestinale, peut causer des infections urinaires mais aussi des infections au niveau des plaies. De plus, au contact d’autres bactéries, le Citrobacter freundii peut leur transmettre une plus forte résistance aux antibiotiques. Néanmoins, elle est relativement connue par les équipes des établissements hospitaliers, qui savent comment éviter sa prolifération.



Les patients exposés à cette bactérie et qui ont quitté l’établissement hospitalier depuis n’ont rien à craindre selon la direction, ces derniers l’élimineront naturellement.



Quant aux personnes réhospitalisées, le directeur général adjoint du CHU Sud, Patrick Gras a assuré dans les colonnes du Quotidien que tous les dépistages réalisés se sont révélés "négatifs".



Néanmoins, et pour éviter que ce type d’évènement se reproduise, le CHU Sud a relevé les précautions d’hygiène standard en nettoyant plusieurs fois par jour l’environnement du patient et l’utilisation par le personnel médical de surblouses. NP Lu 280 fois





