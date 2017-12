A la Une .. Une antenne 4G à l'origine des perturbations des chaînes CanalSat à la Ravine-Blanche ?





Pour cet abonné, qui traîne ce problème depuis presque deux semaines, cette perte de signal des chaînes serait dûe "à l’installation par Orange d’émetteurs 4G". Après avoir contacté son bailleur le 20 novembre, un technicien est venu constater ce problème technique le 22 novembre dernier. Ce dernier lui indiqué qu’il ne pouvait rien faire sans obtenir au préalable un accord de la part d’Orange ou de Canal+ pour intervenir sur l’antenne collective fixé sur le toit du bâtiment. L’abonné a donc pris contact avec Canal+ Réunion via la page Facebook pour faire part du problème rencontré.



Une semaine plus tard, le 29 novembre, après avoir téléphoné à Canal+ au 1057, il déplore que l’opérateur "fait toujours semblant de ne pas connaitre" le problème. Pire sa situation ne s’est pas arrangée et il continue de "payer pour un service qu’il n’a pas". L’abonné en question, l’assure, il n’est pas le seul dans cette situation et a déjà rencontré "18 personnes" habitant le même secteur que lui à la Ravine Blanche, rencontrant les mêmes désagréments.



Alors, ces problèmes de réception seraient-ils dûs aux interférences causés par l'installation d’une antenne 4G ? Contacté, Orange nous a indiqué "être informé de ce point" à la Ravine Blanche et qu’une analyse "est toujours en cours". Néanmoins, "il est à ce stade prématuré de déterminer la cause exacte. L’ensemble des parties prenantes travaillent à cet effet", assure-t-on chez l’opérateur.



Du côté de Canal+ Réunion, on reconnaît "qu'il y a un souci" depuis plusieurs semaines dans le secteur de la Ravine Blanche, "mais cela n’est pas anormal". "Les fréquences utilisées pour la réception des chaînes via satellite sont proches des fréquences 4G", explique Axel Gallant, directeur général de la chaîne cryptée dans l’île.



Pour mettre fin à ces problèmes d’interférences à la Ravine Blanche, Canal + Réunion a lancé deux types d’actions. La première est le déplacement de la parabole personnelle des abonnés "à notre charge" indique Axel Gallant. "Nous proposons également à ces abonnés de recevoir leurs chaînes non plus via antenne mais via la fibre



