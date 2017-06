Une Réunionnaise portée disparue dans les Côtes d'Armor, un appel à témoins lancé

Une Réunionnaise est portée disparue en métropole. Marie-Danièle Isana, résidant à Uzel (Côtes d'Armor) n'a plus donné signe de vie depuis lundi dernier.



Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie. Marie-Danièle Isana est âgée de 63 ans, est de corpulence mince, et mesure 1,55m. Elle a des cheveux noirs avec des mèches grises et portait un jean et des tongs au moment de sa disparition. Elle semble désorientée, précise le signalement.



Toute personne ayant des informations est priée de contacter la brigade de gendarmerie de Loudéac au 02 96 28 00 17.