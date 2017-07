Une Réunionnaise dans l'émission "Un dîner presque parfait"

Objectif : séduire les quatre autres participants pour tenter de remporter le titre de meilleur hôte et une somme d'argent (les participants dînent à tour de rôle les uns chez les autres, et notent leur hôte à la fin de chaque soirée).

Une Réunionnaise a participé à l'émission "Un dîner presque parfait", diffusée sur W9 ce mercredi. Elodie était la troisième à servir son repas lors l'émission tournée à Nantes, sur le thème "Séga party"."Ce soir on s'en va à 11.000 km"Samoussas au fromage et bonbons piments ont été servis en guise d'apéritif, gratin de chouchous accompagné de salade en entrée, "riz blanc avec lentilles de Cilaos et cari de poulet massalé" en plat. Et pour le dessert : des brochettes de fruits et un gâteau banane-coco.Un repas qui n'a que moyennement convaincu.les convives regrettant notamment des plats servis "froids". Mais son animation avec des danseuses de Séga a permis de réchauffer l'ambiance. Elle obtient une moyenne de 5,8/10, prenant pour le moment la tête de la compétition.La vidéo a retrouver en replay sur 6play.fr.