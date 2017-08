Mail La grande Une Une Réunionnaise à Barcelone: "Nous n'étions pas surpris" Avant de prendre le travail dans une heure (9H locales en Espagne), Frédérique Nourry a bien voulu répondre à nos questions. Cette Réunionnaise originaire de Saint-André mais qui a vécu à la Plaine des Cafres vit en Espagne depuis plus de vingt ans. C’est avec émotion qu’elle évoque ce qu’il s’est passé hier soir dans sa ville d’adoption : Barcelone.

Depuis combien de temps êtes-vous installée à Barcelone ?



Je vis là depuis 1995. Je suis responsable administrative dans une grande chaîne de distribution en Espagne. Je vis à Barcelone avec mon mari qui est métropolitain et nos 3 filles.



Hier soir, quelles ont été les directives des autorités ?



Les directives étaient claires et rapides : sur twitter en particulier et sur les chaînes d'infos. Il nous était demandé de rester de préférence chez nous, de ne pas s'approcher de la zone de l'attaque, de ne pas diffuser d'images des blessés pour ceux qui étaient sur place, mais aussi de ne pas diffuser la position des policiers.



Quelle est la situation ce matin ?



J'ai appris au réveil pour Cambrils*, c’est donc un autre choc et nous avons en tête que cela peut se reproduire encore ce jour. Ils parlent toujours de 13 morts à Barcelone et une centaine de blessés. Des Allemands et une Belge sont confirmés parmi les victimes pour l'instant. Pour Cambrils, 5 terroristes tués et la police aurait fait des explosions contrôlées hier soir. Apparemment un ou plusieurs terroristes portaient une ceinture d'explosifs. Beaucoup de fausses rumeurs ont circulé aussi. Que je sache ils n'ont toujours pas arrêté le terroriste qui conduisait la fourgonnette de Barcelone. Ils ont retrouvé une deuxième fourgonnette hier à Vic (dans la province de Barcelone), abandonnée. Je vais aller travailler quand même, la vie continue et les transports en commun fonctionnent, sauf sur Les Ramblas.



Pensiez-vous que l’Espagne pouvait être à l’abri ?



Nous étions sous le choc et tristes mais je n'étais pas surprise et nous n'étions pas surpris. Tout le monde que je connais se disait : un jour ce sera notre tour.



