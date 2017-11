Une Portoise raconte : "J'ai entendu des cris, j'ai cru à une bagarre"

Elle témoigne anonymement, de peur de représailles. Une Portoise habitant en face de la gare routière raconte ce qu'elle a vu ce dimanche soir, lorsque des émeutes ont éclaté . Dans le quartier, l'atmosphère est particulièrement pesante en ce lundi matin."Ils sont arrivés vers 21 heures, j'allais coucher mon enfant. J'ai entendu des cris, j'ai cru à une bagarre, ils étaient au moins une centaine, que des jeunes de moins de 18 ans. J'ai entendu 'On va aller casser le petit bar en dessous'".Effectivement, le cadenas du snack a été cassé et la gérante s'est retrouvée dans l'impossibilité d'ouvrir sa boutique ce matin. "La police est arrivée", reprend la riveraine. "Ils ont tiré au flash-ball, j'ai tout fermé à cause des gaz lacrymogènes"."Des jeunes qui caillassent des policiers, c'est malheureux, tout ça pour des rodéos", déplore-t-elle. "C'est une réaction gratuite, les pauvres gens qui travaillent au Mac Do sont ce matin au chômage technique". L'enseigne n'a effectivement pas ouvert ses portes.