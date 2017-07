Une Mauricienne assassinée par son compagnon en métropole

Sandra Joseph, Mauricienne de 32 ans, a été retrouvée sans vie dans son appartement à Élancourt, dans les Yvelines, dimanche soir. Selon les premiers éléments de l'enquête, son petit ami l’aurait étranglée à mort, avant de se suicider par pendaison. La jeune femme était arrivée en métropole il y a six ans, suivant son époux, dont elle a divorcé il y a deux ans, et dont elle avait un enfant de quatre ans. L'enfant était gardé par la grand-mère paternelle au moment du drame, elle s'est étonnée de ne pas réussir à joindre Sandra, et a donné l'alarme.



Selon la police judiciaire des Yvelines, "la victime a été retrouvée à son domicile. Il y avait du sang partout. Et, dans le salon, on a vu un homme qui s’était pendu à l’aide d’un drap. Il était le nouveau compagnon de la victime et, visiblement, la harcelait depuis un bon bout de temps. Elle avait décidé de rompre il y a quinze jours".



La soeur de Sandra, Cindy, s'est exprimée dans les colonnes du journal mauricien Défi Média : "Après sa rupture avec un franco-mauricien en France, Sandra a fait une dépression. Le jour du mariage de son ex-époux, elle s’est rendue à un bal avec une amie pour oublier. Là, elle a fait la connaissance de Carlos, 50 ans. Ils ont sympathisé. Ils sortaient ensemble depuis un an et demi. Toutefois, depuis le 3 juin dernier, le comportement de Carlos aurait changé". Sandra lui avait confié que l'homme s'était mis à la suivre comme son ombre, et vouloir mettre fin à la relation.